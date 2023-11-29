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«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: Зиеш забил в ворота Онана со штрафного

«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: Зиеш забил в ворота Онана со штрафного
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
2-й тайм
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Гарначо – 11'     0:2 Фернандеш – 18'     1:2 Зиеш – 29'     1:3 Мактоминей – 55'     2:3 Зиеш – 62'     3:3 Актюркоглу – 71'    

На 11-й минуте матча аргентинец Алехандро Гарначо открыл счёт и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд с передачи Бруну Фернандеша. Спустя лишь семь минут Фернандеш увеличил преимущество манкунианцев. Ассист на счету Люка Шоу.

На 29-й минуте полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отыграл один мяч. Он прямым ударом со штрафного пробил во вратарский угол, а Андре Онана попался на противоходе, двинувшись в ту сторону, которую закрывала стенка.

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на третьей строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.

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