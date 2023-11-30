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Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Динамо» — «Зенит»

Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Динамо» — «Зенит»
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В среду, 29 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу динамовцев.

На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

На 74-й минуте Муми Нгамалё на рывке ушёл от Нуралы Алипа и сделал пас на линию штрафной, где Фёдор Смолов набежал и в касание пробил точно в угол.

Ответный матч Кубка России пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.

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