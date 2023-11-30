Вратарь Брунст, родившийся с серьёзными двигательными проблемами, дебютировал в Бундеслиге

Голкипер немецкого «Дармштадта 98» Александер Брунст, родившийся с серьёзными двигательными проблемами, дебютировал в Бундеслиге в матче 12-го тура чемпионата с «Фрайбургом» (1:1), сообщает телеграм-канал Pfosten raus.

Брунст родился с серьёзными двигательными проблемами и какое-то время даже не мог держать руки. Всё детство игрок страдал от проблем с мелкой и крупной моторикой, а занятия спортом носили лечебный характер. Брунст не мог хватать предметы, не мог ловить мяч, поэтому ему пришлось учиться с нуля всему.

Осложнило детство Александера ещё то, что в четыре года он сорвался с горки в аквапарке и чудом выжил, упав в метре от ограждения. Под угрозой оказалось ещё и зрение ребёнка, но обошлось.

Александер 12 лет провёл в эрготерапии, ей занимаются для восстановления активности после травм спинного мозга, инсультов или несчастных случаев. Брунст посещал специальный класс для детей со схожими проблемами, а родители думали только о том, чтобы ребёнок оставался вовлечённым в повседневную жизнь и не слишком страдал психологически.

В 2009 году Брунст попал в академию «Гамбурга», где закрепился и прошёл все молодёжные команды. Потом перешёл во вторую команду «Вольфсбурга», где дебютировал на профессиональном уровне. Затем вместе с «Магдебургом» вышел в Бундеслигу 2, поиграл за датский «Вайле» и перед прошлым сезоном присоединился к «Дармштадту 98».