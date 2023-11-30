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«Манчестер Юнайтед» показал худший результат за 61 год

«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола во всех турнирах после первых 20 матчей, что стало худшим результатом с сезона-1962/1963, сообщает OptaJoe в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд английских клубов по количеству пропущенных голов после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне команда пропустила 14 голов.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» со счётом 3:3. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав четыре очка.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» встретится с «Баварией». Матч состоится 12 декабря, начало – в 23:00 мск.