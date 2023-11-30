Победа «Арсенала» над «Лансом» — самая крупная для англичан над французами в еврокубках

Победа «Арсенала» над «Лансом» со счётом 6:0 стала самой крупной за всю историю для английских команд над французскими в еврокубках.

Накануне, 29 ноября, «канониры» встречались с «Лансом» на домашней арене «Эмирейтс» и забили шесть безответных голов французам. Отличились Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор и Жоржиньо, реализовавший пенальти. Благодаря этой победе команда Микеля Артеты набрала 12 очков в группе B и оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Помимо «Арсенала», в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», миланский «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал», «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия», итальянский «Лацио» и ПСВ.