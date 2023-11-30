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Лига Европы, 30 ноября: расписание матчей игрового дня

Лига Европы, 30 ноября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Лига Европы УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 5-й тур:

  • 20:45 мск. «Аталанта» — «Спортинг»
  • 20:45 мск. «Бачка-Топола» — «Вест Хэм»
  • 20:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Ренн»
  • 20:45 мск. «Спарта» Прага — «Бетис»
  • 20:45 мск. «Фрайбург» — «Олимпиакос»
  • 20:45 мск. «Штурм» — «Ракув»
  • 20:45 мск. АЕК — «Брайтон»
  • 23:00 мск.«Вильярреал» — «Панатинаикос»
  • 23:00 мск.«Хеккен» — «Байер»
  • 23:00 мск. «Ливерпуль» — ЛАСК
  • 23:00 мск. «Марсель» — «Аякс»
  • 23:00 мск.«Мольде» — «Карабах»
  • 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Арис»
  • 23:00 мск.«Серветт» — «Рома»
  • 23:00 мск. «Тулуза» — «Рояль Юнион»
  • 23:00 мск.«Шериф» — «Славия» Прага

Напомним, действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

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