Лига Европы, 30 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Лига Европы УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 5-й тур:
- 20:45 мск. «Аталанта» — «Спортинг»
- 20:45 мск. «Бачка-Топола» — «Вест Хэм»
- 20:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Ренн»
- 20:45 мск. «Спарта» Прага — «Бетис»
- 20:45 мск. «Фрайбург» — «Олимпиакос»
- 20:45 мск. «Штурм» — «Ракув»
- 20:45 мск. АЕК — «Брайтон»
- 23:00 мск.«Вильярреал» — «Панатинаикос»
- 23:00 мск.«Хеккен» — «Байер»
- 23:00 мск. «Ливерпуль» — ЛАСК
- 23:00 мск. «Марсель» — «Аякс»
- 23:00 мск.«Мольде» — «Карабах»
- 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Арис»
- 23:00 мск.«Серветт» — «Рома»
- 23:00 мск. «Тулуза» — «Рояль Юнион»
- 23:00 мск.«Шериф» — «Славия» Прага
Напомним, действующим победителем турнира является испанская «Севилья».
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