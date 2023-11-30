Скалони: Месси не хватало победы на ЧМ. В Катаре он играл сердцем и его было не остановить

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, насколько была важна победа на ЧМ-2022 в Катаре форварду и капитану национальной команды Лионелю Месси.

«Все говорят, что чемпионат мира – это самое главное для любого игрока. Месси как раз и не хватало победы на чемпионате мира. В Катаре Лео играл сердцем. В таких случаях его просто не остановить.

Думаю, он может продолжать играть за сборную. Однако окончательное решение будет только за ним. Лео может играть на какой угодно позиции, команда всё равно выстроится вокруг него», – приводит слова Скалони ESPN.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Месси провёл все семь матчей, в которых сумел отметиться семью голами и тремя результативными передачами. 36-летнего форварда признали лучшим игроком турнира.