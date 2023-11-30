Экс-игрок «Барселоны» Пике: американский спорт нравится мне больше, чем европейский

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, в чём, по его мнению, американский спорт превосходит европейский.

«Американский спорт нравится мне больше, чем европейский, его приятнее смотреть. Когда вы изучаете его, то понимаете, что он лучше структурирован экономически. В свою очередь, в Европе всё в руках игроков. В конечном итоге «Барселона» и мадридский «Реал» не смогут конкурировать друг с другом.

В США деньги распределяются поровну между 30 клубами. Они так финансово структурируются, что клубы оказываются под защитой. А если эти клубы видят, что происходит что-то не то, они просто объявляют забастовку и по итогу получают больше прибыли.

Что же происходит в Европе? Каждая лига регулируется по-разному. В Ла Лиге очень строгий финансовый фэйр-плей, а в других лигах – иная система. Но потом в Европе им приходится соревноваться всем вместе. Поскольку не существует регулирования фэйр-плей, клубы подвержены риску, что они будут платить больше другими способами, и в конечном итоге «Барселона» и «Реал» не смогут быть конкурентоспособными.

Мы на пути к тому, что через пять лет «Барселона» и «Реал» не смогут играть в Европе. Либо правила регулируются, либо соревнования проводятся не по одним правилам. В США контролируют это», — приводит слова Пике Marca.

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