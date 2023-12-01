Сергей Семак: мои отношения с Дзюбой? У меня нет никакой обиды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своих отношениях с бывшим футболистом сине-бело-голубых, а ныне нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Дзюба? Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа тренера не подразумевает благодарности. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» после 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. Дзюба играл за «Зенит» в период с 2015 по 2022 год и выигрывал вместе с сине-бело-голубыми чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. В 14 матчах сезона-2023/2024 нападающий «Локомотива» забил четыре гола и сделал две результативные передачи.