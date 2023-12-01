Семак отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Локомотива» Галактионова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении КДК дисквалифицировать главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова на два матча.

«Реплика Галактионова? Это эмоции – понять можно всё. Решение по дисквалификации ожидаемое. Уже были такие прецеденты. Меня вообще дисквалифицировали за выход на поле в конфронтационной манере», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судейства. Напомним, после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.