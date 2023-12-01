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Марцел Личка: Льва Яшина знал и до «Динамо», а бело-голубой — мой родной цвет

Марцел Личка: Льва Яшина знал и до «Динамо», а бело-голубой — мой родной цвет
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка на закрытой премьере веб-сериала «100 лет Динамо» совместно с платформой START высоко оценил историю бело-голубых. Он заявил, что знал о легендарном вратаре Льве Яшине ещё до прихода в клуб.

«По прошествии времени, которое я нахожусь в «Динамо», меня впечатляет история клуба. Раньше я знал о клубе, но не интересовался его историей. Но, когда ты находишься внутри, приезжаешь на базу в Новогорск, ты начинаешь понимать, в какой клуб пришёл. Например, я знал и раньше Льва Яшина, потому что он получал «Золотой мяч».

Моя родная команда в Чехии — «Баник» из города Острава. Это команда моего детства, где играли мой папа, брат и я. Это будет всегда моей командой, но у «Динамо» такие же цвета. Бело-голубые — родные цвета для меня», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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