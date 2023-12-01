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Нападающий «Лацио» Иммобиле признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Лацио» Иммобиле признан игроком недели в Лиге чемпионов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Им стал нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле, отметившийся двумя забитыми мячами в минувшем матче 5-го тура группового этапа с «Селтиком» (2:0). Благодаря этой победе «орлы» обеспечили себе выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Также на приз претендовали нападающий «Бенфики» Жоау Мариу, который оформил хет-трик в матче с «Интером» (3:3), вингер «Галатасарая» Хаким Зиеш, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3), а также вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден, который забил гол и отдал два ассиста в игре с «Лейпцигом» (3:2).

Всего в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов Иммобиле забил три гола.

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