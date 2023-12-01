Зиеш — об уходе из «Челси»: когда 40 футболистов играют в одной команде, это многовато

Вингер «Челси» Хаким Зиеш, в нынешнем сезоне выступающий в турецком «Галатасарае» на правах аренды, рассказал, почему он принял решение уйти из лондонского клуба.

«Мы можем говорить о моём уходе из «Челси» очень долго. Всё пошло не так, как мы хотели. Это был период, полный тренерских перестановок, придирок к руководству клуба, моего отъезда в «ПСЖ», который не состоялся. У нас в «Челси» было три команды с футболистами топ-уровня. В такой ситуации в какой-то момент терпение может закончиться. Выбор из 40 футболистов, находящихся в одной команде — это просто слишком много, подобная ситуация порождает проблемы», — приводит слова Зиеша журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Зиеш сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.