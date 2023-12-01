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Миодраг Божович объяснил, почему отказался бы возглавить «Акрон»

Миодраг Божович объяснил, почему отказался бы возглавить «Акрон»
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Бывший тренер многочисленных команд РПЛ Миодраг Божович рассказал, что отказался бы стать наставником тольяттинского «Акрона».

«Не пойду, если меня позовут в «Акрон», потому что они убрали тренера, который хорошо там работал. Что мне там делать?» — сказал Божович в эфире ток‑шоу «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, 27 ноября «Акрон» объявил об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера команды. Позже стало известно, что клуб Мелбет Первой лиги планирует назначить на это место иностранного специалиста.

Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России в прошлом сезоне.

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