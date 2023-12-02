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Главный тренер «Гремио» подтвердил уход Луиса Суареса из клуба

Главный тренер «Гремио» подтвердил уход Луиса Суареса из клуба
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Главный тренер бразильского «Гремио» Ренато Гаушо подтвердил уход из команды уругвайского нападающего Луиса Суареса.

«Конечно, мы будем скучать по нему. Его все очень любят. Для меня было удовольствием работать с великолепным профессионалом и одним из четырёх лучших форвардов мира. Без него будет пусто», — приводит слова Гаушо Warriors of Uruguay в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес продолжит карьеру в американском «Интер Майами».

Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает пятое место в бразильской серии A.

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