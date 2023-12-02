Тотти оценил перспективы Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о тренерских способностях Лучано Спаллетти.

«Было приятно вновь увидеться со Спаллетти после стольких лет. Лучано может принести большую пользу сборной – он способен на великие свершения с национальной командой. Я считаю его одним из лучших тренеров Италии. С нетерпением жду Евро-2024», – приводит слова Тотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в августе 2023 года Лучано Спаллетти возглавил национальную команду Италии. Под его руководством Италия смогла квалифицироваться на чемпионат Европы 2024 года.

Ранее итальянский специалист Лучано Спаллетти возглавлял «Эмполи», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Рому», «Зенит» и «Интер».