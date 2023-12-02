Бывший защитник «Баварии» Жером Боатенг назвал фаворитов на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Групповой этап ЛЧ для «Баварии» прошёл хорошо, хоть это и не показатель. Самое интересное начнётся в плей-офф. «Манчестер Сити», пожалуй, выглядит убедительнее остальных, затем следуют мадридский «Реал», «Бавария» и, возможно, «Арсенал», – приводит слова Боатенга Kicker.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. «Горожане» впервые в своей истории одержали победу в Лиге чемпионов.