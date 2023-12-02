Игорю Коломойскому продлили арест. Он подаст иск в Европейский суд по правам человека

Бизнесмен, неофициальный владелец «Днепра-1» и бывший владелец ФК «Днепр» Игорь Коломойский будет подавать иск в Европейский суд по правам человека, сообщил его адвокат Александр Лысак. Причиной тому стало решение суда продлить его содержание под стражей до 26 января.

«Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека.

Суды безосновательно продолжают заключение Игоря Валерьевича без наличия доказательств того, что он может препятствовать тем или иным способом правосудию. Ему определён абсолютно неадекватный размер залога, который является рекордным в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского, которое существенно ухудшается в условиях содержания, что подтверждают выводы авторитетных врачей.

Национальные суды не способны объяснить почему исключительно содержание под стражей способно обеспечить надлежащее процессуальное поведение моего клиента и почему более мягкие меры предосторожности, такие как домашний арест со сдачей всех документов, дающих право выезда за границу, не подходят для такой цели.

Также мы считаем, что такое «фантастическое» уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключение несёт скрытые политические мотивы. Первый скрытый мотив объясняется созданием благоприятной и обещанной картинки «деолигархизации» перед обществом. Второй скрытый мотив заключается в невозможности работы Игоря Валерьевича над правовой стратегией возвращения национализированных у него активов», — цитирует Лысака «Киевский Телеграф».

Напомним, ранее Коломойскому было предъявлено три обвинения: первое — в мошенничестве и отмывании имущества, второе — в завладении 9,2 млрд гривен «ПриватБанка», третье — в легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО «ФК Днепр».

В начале сентября стало известно, что Коломойскому избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей по делам о мошенничестве и отмывании имущества.