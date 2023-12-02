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«Не обращайте внимания на заснеженное поле». «Пари НН» показал стадион до игры с «Уралом»

«Не обращайте внимания на заснеженное поле». «Пари НН» показал стадион до игры с «Уралом»
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«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях опубликовал видео со стадиона «Нижний Новгород» перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится сегодня, 2 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Пари Нижний Новгород».

«Зима не то что близко. Зима уже здесь!

Не обращайте внимания на заснеженное поле, к игре всё будет окей», — написано в сообщении.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Юрана набрала 21 очко после 16 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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