«Не обращайте внимания на заснеженное поле». «Пари НН» показал стадион до игры с «Уралом»

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях опубликовал видео со стадиона «Нижний Новгород» перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится сегодня, 2 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Пари Нижний Новгород».

«Зима не то что близко. Зима уже здесь!

Не обращайте внимания на заснеженное поле, к игре всё будет окей», — написано в сообщении.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Юрана набрала 21 очко после 16 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).