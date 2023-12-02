Тихонов: жду уверенной победы «Пари НН» в матче с «Уралом»

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Урал». Встреча состоится сегодня, 2 декабря. Начало игры — в 19:30 мск.

«Не лучший расклад для «Урала», который продолжает стремительно пикировать к зоне вылета. Нижегородцы плохи на выезде, но практически не уступают на своём поле. В этом сезоне «Пари НН» вообще только один раз проиграл домашний матч в РПЛ. Это случилось ещё в 1-м туре, когда они пропустили два мяча от «Зенита».

Думаю, что и в этот раз Юран и компания порадуют фанатов победой. Возможно, не обойдётся без пропущенных голов, всё-таки атака у «шмелей» неплохая, однако в целом я жду уверенной победы «Пари НН», – сказал Тихонов Metaratings.ru.