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Потенциального новичка «Зенита» Артура, выступающего в «Палмейрасе», уличили в измене

Потенциального новичка «Зенита» Артура, выступающего в «Палмейрасе», уличили в измене
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Вингер бразильского «Палмейраса» Артур, в котором, по ранее представленной информации СМИ, заинтересован санкт-петербургский «Зенит», был заподозрен в измене своей супруге. Об этом сообщает Leo Dias.

По сведениям источника, была обнаружена интимная переписка 25-летнего футболиста с девушкой, не являющейся его женой. Подчёркивается, что супруга Артура была предупреждена о поведении своего мужа, однако проигнорировала сообщения доброжелателей. Также у семейной пары есть двое детей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Артур нанял новых представителей, которые уже успели вступить в переговоры с санкт-петербургским «Зенитом». Сообщалось, что сине-бело-голубые близки к приобретению бразильца за € 18 млн. В нынешнем сезоне атакующий футболист провёл 57 матчей за «Палмейрас», отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами.

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