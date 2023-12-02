Тренер сборной Португалии: Роналду — прирождённый победитель. Он очень требователен к себе

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о футбольных качествах форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану — прирождённый победитель. Он очень, очень и очень требователен к себе. Этот факт объясняет все его достижения. В течение карьеры он не раз менялся как игрок. Я считаю, что на данном этапе своей карьеры лучше всего он смотрится на позиции форварда-завершителя.

С тех пор, как я с ним работаю, он один из лучших по количеству перемещений в штрафной. Криштиану отлично играет в воздухе и умеет завершать атаки. А ведь это нужно любой команде. Он передаёт опыт единственного в мире игрока, у которого более 200 матчей за сборную. Этот факт говорит о многом», — приводит слова Мартинеса Marca.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.