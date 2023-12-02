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Хави — о Левандовском: Роберт — машина, он будет продолжать забивать голы

Хави — о Левандовском: Роберт — машина, он будет продолжать забивать голы
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Главный тренер испанской «Барселоны» Хави высказался о польском нападающем команды Роберте Левандовском.

«Левандовски — машина, он не перестаёт работать, с каждым днём становится всё лучше. Он робот, тренируется, тренируется, тренируется… Он наш лучший бомбардир, он будет продолжать забивать голы. Что действительно нужно сделать, так это время от времени давать ему пищу для размышлений. Меня это не беспокоит. Два матча назад он забил два гола. Мы должны больше заботиться о нём. Нужно подготовить команду ещё лучше, чтобы он мог больше забивать», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, где отметился восемью мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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