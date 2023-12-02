Стало известно, какие сборные сыграют в матче открытия Евро-2024

В матче открытия чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Германии и Шотландии.

Игра пройдёт 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Кроме того, в группу А также входят сборные Венгрии и Швейцарии.

В Пути А ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.