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«Не забывайте, мы — Италия!» Спаллетти — о сложных соперниках по группе на Евро-2024

«Не забывайте, мы — Италия!» Спаллетти — о сложных соперниках по группе на Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отреагировал на попадание в одну группу с Испанией, Хорватией и Албанией на Евро-2024.

«Всё могло сложиться гораздо лучше, но мы были в четвёртой корзине. И никогда не забывайте, что мы – Италия!

Сложно делать какие-либо прогнозы, так как турнир состоится только через полгода. Мы знаем, что многое будет зависеть от нашей формы, подготовки и того, как парни сыграются.

Хорватия – сильная команда с опытными футболистами. Некоторые игроки уже в возрасте, но продолжают находиться на топ-уровне.

В любом случае каждый, кто любит футбол, должен наслаждаться подобными вызовами и различными трудностями. В противном случае теряется всё удовольствие», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы.

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