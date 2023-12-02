Тренер Хорватии Далич: мы попали в самую сложную группу на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отреагировал на попадание в одну группу с Испанией, Италией и Албанией на Евро-2024.

«Моя команда попала в самую сложную группу. Будем противостоять действующему чемпиону Европы и действующему победителю Лиги наций. Нам предстоит проделать много работы. Надеюсь, что мы сможем достойно её выполнить, как делали это на протяжении предыдущих пяти лет.

Наша цель — выйти в плей‑офф. Будет непросто, нельзя недооценивать и Албанию, которая отлично выступила в квалификации. Мы начинаем с Испанией в Берлине, а в решающем матче играем с Италией. Будет трудно, несомненно, но мы привыкли ко всем трудностям. Впереди есть полгода, мы начнём постепенно готовиться и, надеюсь, сможем решить эту непростую задачу», — приводит слова Далича HRT Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы.