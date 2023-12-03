В «Динамо» объяснили разницу между ситуациями с Захаряном и Тюкавиным

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, в чём разница между ситуациями с полузащитником Арсеном Захаряном, который ранее перешёл в «Реад Сосьедад», и нападающим Константином Тюкавиным, подписавшим новый контракт с московским клубом.

«У каждого есть свои предпочтения и цели. Ни один из вариантов не является только хорошим или только плохим. У Арсена была мечта играть в Испании, и так получилось, что было получено предложение. У Константина другая ситуация — ему 21 год, он уже сыграл более 100 матчей в клубе, и он видит для себя возможность прогрессировать с «Динамо» в РПЛ здесь и сейчас. Это его выбор», — цитирует слова Гафина «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» находится на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ.