Защитник «Оренбурга» Гойкович рассказал, почему не сможет сыграть с «Краснодаром» и «Сочи»

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что не сможет сыграть в двух последних турах перед зимней паузой из-за травм.

«Я не сыграю в двух последних турах перед зимней паузой, у меня травма плеча, которую получил в игре с «Ахматом». А в сборной ещё травмировал стопу. Надо восстанавливаться, не смогу быть на сто процентов готовым», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» встретится с «Краснодаром» на выезде. В следующем туре подопечные Давида Деограсии сыграют с «Сочи». Матч пройдёт 10 декабря.

В текущем сезоне Ренато Гойкович принял участие в 18 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.