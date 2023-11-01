Победа Месси в 2021-м — главное ограбление в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo

Британское издание FourFourTwo на своём сайте опубликовало рейтинг главных «ограблений» в истории награды «Золотой мяч». Топ-10 возглавил «Золотой мяч» Лионеля Месси в 2021 году — вместо него его должен был получить Роберт Левандовски. На втором месте расположились «Золотой мяч» Павла Недведа в 2003 году и «Золотой мяч» Андрея Шевченко в 2004 году — тогда Тьерри Анри заслуживал забрать оба приза. Тройку лидеров замкнул «Золотой мяч» Лионеля Месси в 2010 году — по мнению издания, Уэсли Снейдер сделал в тот год больше для получения приза, чем аргентинец.

Топ 10 главных «ограблений» в истории награды «Золотой мяч»:

Роберт Левандовски должен был получить награду вместо Месси в 2021 году и забрать приз в 2020 году. Тьерри Анри заслуживал «Золотой мяч» больше, чем Павел Недвед в 2003 году и Андрей Шевченко в 2004 году. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010 году. Криштиану Роналду должен был проиграть Франку Рибери в 2013 году. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019 году. Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн больше заслуживали «Золотой мяч» в 2018 году, чем Лука Модрич. Альфредо Ди Стефано должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956-м. Доставшуюся Майклу Оуэну в 2001-м награду следовало отдать Оливеру Кану или Раулю. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить «Золотой мяч» больше Фабио Каннаваро в 2006 году.