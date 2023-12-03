Чалов: матч с «Ростовом» в снегопад — интересный опыт. Но повторять не хотелось бы

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о погодных условиях во время матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Было интересно, как сильно смогут убрать поле, насколько оно будет готово для игры. Прямо во время игры убирали лопатами, так что большое спасибо работникам.

Когда быстро бежишь, снег попадает в глаза и теряешь ориентацию в пространстве, какие-то моменты не видишь. Можно ли играть в такую погоду? Сложный вопрос. А что бы мы делали? По мне, интересный опыт, но повторять не хотелось бы», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.