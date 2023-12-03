Иван Обляков оценил игру Лукина в матче с «Ростовом»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил игру 19-летнего защитника армейцев Матвея Лукина в матче с 17-го тура МИР РПЛ «Ростовом» (2:0).

«Сказали Лукину, чтобы не боялся. Он хорошо сегодня себя проявил. На тренировках видно, что он старается и работает. По сегодняшней игре к нему вообще нет вопросов», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Для молодого россиянина это была первая игра в РПЛ, ранее он четыре раза появлялся в Фонбет Кубке России.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.