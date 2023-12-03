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35-летний Найнгголан стал игроком индонезийской «Бхаянгкары»

35-летний Найнгголан стал игроком индонезийской «Бхаянгкары»
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Бывший полузащитник «Ромы», «Интера» и сборной Бельгии Раджа Найнгголан стал игроком индонезийского клуба «Бхаянгкара». Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсетях.

На данный момент «Бхаянгкара» идёт на последнем месте в чемпионате Индонезии. В 21 матче команда набрала 11 очков.

За свою карьеру 35-летний Найнгголан успел поиграть в чемпионате Бельгии и Италии. Футболист провёл 367 матчей в Серии А, выступая за «Кальяри», «Рому» и «Интер», в которых забил 48 голов и отдал 35 результативных передач. Последним клубом игрока был СПАЛ, контракт с которым истёк летом 2023 года. Также Раджа выступал за «Антверпен». В составе основной сборной Бельгии игрок принял участие в 30 матчах, в которых забил шесть голов.

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