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Балахнин: большое количество пропущенных голов «Ростова» связано с игрой в обороне

Балахнин: большое количество пропущенных голов «Ростова» связано с игрой в обороне
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Бывший скаут «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, почему команда пропускает большое количество голов.

«Матч в такую погоду футболом назвать можно только условно. Тяжело играть в такую погоду. Но если пришли зрители, неважно, сколько их было, играть надо ради них. Они пришли поддерживать команды, надо выходить и играть. Артисты же тоже иногда выходят больные и выступают ради зрителей.

Большое количество пропущенных голов «Ростова» связано с игрой в обороне. Но у ведущих футболистов также были травмы. Но только отлаженная игра в обороне сможет исправить ситуацию. Усиливаться надо любой команде, а «Ростову» тем более. Они сделали какие-то покупки, но они не сработали. Но говорить надо не только об обороне — пропускает не только оборона, а вся команда. Если они хотят конкурировать за высокие места, то надо усиливаться», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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