Тикнизян: капитанская повязка не придала Дзюбе чего-то нового. Он всегда находит слова

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян после победы в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) высказался о нападающем красно-зелёных Артёме Дзюбе.

«Он всегда берёт на себя обязанность в плане речи, находит нужные слова для команды. Сегодня не было исключением. Капитанская повязка не придала чего-то нового», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.