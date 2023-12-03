Артём Дзюба прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го утра РПЛ.

«Всех с победой! Безумно рад! Горжусь нашими парнями! Горжусь нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду. Сегодня все были одной КОМАНДОЙ. Спасибо всем, кто за «Локомотив». Спасибо тем, кто рядом! Едем дальше», — написал Дзюба на своей странице в соцсети.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.