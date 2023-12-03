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Уциев: думаю, Бериша не видел Абаскаля. Не специально так отпраздновал

Уциев: думаю, Бериша не видел Абаскаля. Не специально так отпраздновал
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Капитан «Ахмата» Ризван Уциев прокомментировал эпизод, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул его одноклубника Бернарда Беришу, который угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. За этот толчок Абаскаль был удалён. «Спартак» проиграл матч со счётом 1:2.

«Он просто на эмоциях. Наверное, не видел тренера и получилось так, что как будто он нарочно это сделал, но, думаю, что не специально. Можно сказать, что он самый эмоциональный игрок в «Ахмате», — передаёт слова Уциева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

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