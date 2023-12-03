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«Бавария» и клуб из Саудовской Аравии летом хотели подписать Вальверде, но он отказал

«Бавария» и клуб из Саудовской Аравии летом хотели подписать Вальверде, но он отказал
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Немецкая «Бавария» и клуб из Саудовской Аравии хотели подписать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, однако игрок отказался уходить из команды, сообщает Marca.

Уругвайский футболист даже не рассматривал вариант с уходом из стана «сливочных», так как он мечтает стать капитаном команды. Главный тренер клуба Карло Анчелотти и другие сотрудники мадридского «Реала» считают Вальверде прирождённым лидером.

Неназванный саудовский клуб готов был потратить на Вальверде около € 100 млн. При этом руководство испанцев вело переговоры с Федерико о новом контракте. В ноябре о подписании нового соглашения объявили – его срок рассчитан до 2029 года.

В нынешнем сезоне уругваец сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

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