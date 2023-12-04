Гольдман: Дзюба выдержал 90 минут при таком объёме работы. Неплохо для «пешехода»?

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, прокомментировал победу красно-зелёных в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Очень‑очень рад за Артёма лично и, конечно, за «Локомотив». Учитывая все нюансы подготовки к этой игре, думаю, такой исход вдвойне приятен. Ведь Артём мог не выйти на поле в воскресенье. Два раза обыграть признанного лидера РПЛ в одном сезоне — дорогого стоит. Символично, что в игре против «Зенита» в таких непростых условиях Артём вышел и, на мой взгляд, провёл одну из лучших своих игр в этом сезоне.

Проделан огромный объём работы, периодически он даже оказывался в своей штрафной при атаке соперника, выиграл много единоборств, удачно действовал в отыгрыше — на Тикнизяна пропустил практически один на один, на Глушенкова передачу вырезал, ещё моменты были. Ну и голевая, которая завершила роскошную комбинацию команды, — потрясающий пас. Это, как по мне, было похоже на какой‑то элемент из пляжного футбола, ну или, адаптируясь к вчерашней погоде, — из снежного.

И всё это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют? Выдержал все 90 минут, при таком объёме работы. Тоже отлично под теорию «пешехода» подходит.

Насколько Дзюбе важно было выйти на поле против «Зенита» в статусе капитана? Какую‑то дополнительную ответственность или, скорее, символизм этот факт добавлял, наверное. При этом даже в наших с ним разговорах Артём не раз подчёркивал, что для него этот момент непринципиальный: в «Локомотиве» есть капитан, его выбрала команда, и этот выбор все уважают. А так Артём — лидер по игре, по духу и на поле, и за полем, поэтому наличие самой повязки ситуацию, как мне кажется, для него если и поменяло, то незначительно. Как сказал Артём, у всех было большое желание сыграть за тренера, который вчера не мог быть рядом с командой. Михаилу Михайловичу огромный привет, Артём постоянно говорит, что он всегда за своего тренера готов горы свернуть.

У «Локо» была не самая удачная серия в последнее время? Мне кажется, это был один из ключевых матчей, который должен был ответить на вопрос, есть ли у «Локомотива» какие‑то амбиции на самые высокие места в этом сезоне. Одержана важнейшая победа как в текущем моменте в борьбе за место в таблице, так и в долгосрочной перспективе. Надеюсь, этот успех даст «Локомотиву», особенно молодым игрокам, дополнительной уверенности и сил. Хотелось бы, чтобы получилось эффектно завершить календарный год, обыграв «Урал», и там уже с хорошим настроением уйти на новогодние праздники», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».