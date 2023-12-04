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Шелия: не стоит терять голову от победы над «Спартаком». У «Ахмата» нет игр размениваться

Шелия: не стоит терять голову от победы над «Спартаком». У «Ахмата» нет игр размениваться
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался по результатам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«У нас не осталось игр, и мы не можем размениваться. Каждая победа важна. Мы находимся внизу. Чтобы выбираться из этой ситуации, нужно выигрывать каждую игру. Особенно дома.

Победа в матче со «Спартаком» приятна вдвойне-втройне? Да. Понятно, что победа над «Спартаком» эмоционально может придать больше сил. Но здесь не стоит терять голову, чтобы потом хвататься за неё. Нужно спокойно к этому отнестись — без каких-то громких слов. Будем готовиться к следующей игре и набирать стабильность, чтобы дальше было легче», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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