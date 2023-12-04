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Нужно ли переносить последний тур РПЛ на весну?

Нужно ли переносить последний тур РПЛ на весну?
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В 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 часть матчей прошла во время сильнейшего снегопада. Это повлияло на содержательность футбола и вызвало массу критики в сторону организаторов матчей и лиги, которая позволила проводить игры в такую погоду. Наиболее красноречиво высказался главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, назвавший «дебилами» тех, кто принял решение проводить матчи в снегопад.

В связи с последними событиями в РПЛ возникли разговоры о необходимости переноса 18-го тура РПЛ на весенний отрезок сезона. «Чемпионат» предлагает своим читателям также поделиться мнением: нужно ли переносить последний тур РПЛ на весну?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

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