Рыночная стоимость экс-игрока «Спартака» Урунова увеличилась до € 1 млн

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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Узбекистана по итогам промежуточных обновлений. Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Уфы», ныне выступающий в «Навбахоре», Остон Урунов расположился на втором месте.

Рыночная стоимость футболиста увеличилась на € 200 тыс. и составила € 1 млн. Лидирует в списке самых дорогих футболистов Узбекистана полузащитник «Пахтакора» Одилджон Хамробеков, чья стоимость составляет € 1,2 млн.

22-летний Урунов сейчас выступает за узбекистанский «Навбахор». Ранее футболист играл за «Спартак», «Уфу», «Урал» и ташкентский «Локомотив». Кроме того, полузащитник является действующим игроком сборной Узбекистана. Максимальная стоимость Урунова составляла € 1,5 млн в 2020 году.