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Профессиональный футболист клуба МЛС примет участие в чемпионате Европы по блицу

Профессиональный футболист клуба МЛС примет участие в чемпионате Европы по блицу
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Сербский футболист американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Деян Йовелич выступит на чемпионате Европы по блицу. Об этом сообщает телеграм-канал ChessMaster.

Чемпионат Европы по рапиду и блицу начнётся менее чем через две недели в Загребе (Хорватия). В данный момент на этот турнир зарегистрировались 600 игроков из 40 европейских федераций. Деян Йовелич имеет рейтинг FIDE 2217 по классическим шахматам и занимает 244-е стартовое место на чемпионате Европы по блицу.

Деян Йовелич является футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2021 года. За это время он принял участие в 90 матчах за американский клуб во всех официальных турнирах, отметился 24 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также Йовелич провёл шесть игр за сборную Сербии, в которых забил два гола.

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