«Ливерпуль» набрал 21 очко, уступая в счёте по ходу матчей АПЛ в 2023 году

«Ливерпуль» набрал 21 очко, уступая в счёте по ходу матчей английской Премьер-лиги в течение календарного 2023 года, — больше всех в чемпионате.

По 15 очков во встречах, где им приходилось отыгрываться, набрали сразу три английские команды. Это «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Накануне, 3 декабря, «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (4:3) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги, уступая в счёте 2:3 к 80-й минуте. Решающий гол забил Трент Александер-Арнольд, счёт сравнял Ватару Эндо.

После 14 туров мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Шеффилд Юнайтед» на выезде. Игра состоится 6 декабря.