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Мостовой: за что показывать Берише красную карточку? Он праздновал гол на эмоциях

Мостовой: за что показывать Берише красную карточку? Он праздновал гол на эмоциях
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о «борцовском приёме» наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2).

«У меня двоякие ощущения от этой ситуации. Можно сказать, что Бериша спровоцировал Абаскаля — но Бериша на эмоциях праздновал гол. Если бы Абаскаль сидел на скамейке, то Бериша не побежал бы праздновать прямо к лавке, как это было у Тедеско. Оба не сдержали своих эмоций. Но я ничего такого не вижу.

За что тут можно показывать Берише красную? Да, неспортивное поведение. Но когда ты снимаешь майку и бежишь к трибуне соперника, это жёлтая карточка. Мне интересно послушать мнение судей об этой ситуации. Уверен, они не сойдутся в одном мнении», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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