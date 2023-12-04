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Луис Суарес в ближайшее время подпишет контракт с «Интер Майами» — Романо

Луис Суарес в ближайшее время подпишет контракт с «Интер Майами» — Романо
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Нападающий «Гремио» Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, уругвайский форвард и его представители занимаются согласованием деталей контракта с клубом из МЛС. Официальное заявление «Интер Майами» может быть опубликовано уже на этой неделе. Сообщается, что стороны подпишут соглашение сроком на один год с опцией продления ещё на сезон.

Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце этого года. В «Гремио» заявили, что соглашение не будет продлено. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает пятое место в бразильской Серии A.

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