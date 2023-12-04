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Фёдор Смолов прокомментировал победу «Динамо» над «Рубином»

Фёдор Смолов прокомментировал победу «Динамо» над «Рубином»
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Хорошо, что удалось добиться победы. Тем более, «Рубин» много голов не пропускает. У них была долгая беспроигрышная серия. Хорошо, что крайний домашний матч закончили победой. Могли забивать больше в конце, но чего-то не хватило», — передает слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0.

После результата этого матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.

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