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«Ни перед кем не вставай на колени!» Дзюба выложил клип с хайлайтами из матча с «Зенитом»

«Ни перед кем не вставай на колени!» Дзюба выложил клип с хайлайтами из матча с «Зенитом»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал клип в своём телеграм-канале, в котором были нарезаны лучшие моменты Артёма из вчерашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» под песню Николая Носкова «Не вставай на колени». Напомним, железнодорожники одержали победу со счётом 3:1, а Дзюба отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна.

Клип Дзюбы с лучшими моментами из матча с «Зенитом»

Напомним, вчера, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). «Локомотив» победил «Зенит» со счётом 3:1.

После результата этого матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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