Александр Мостовой: у меня достаточно тренерского опыта. Разве в футболе что-то менялось?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что ему хватает опыта для работы тренером, а также уверен, что в футболе за десятки лет ничего не изменилось.

«В «Спартак» пошёл бы? Я не могу, у меня нет лицензии. Понимаю ли, что у меня недостаточно тренерского опыта? Да нет, у меня достаточно тренерского опыта. Откуда? Как откуда, я всю жизнь в футбол играл? У меня просто бумажки нет, которую дают. Я не тренировал? Ну и что, я играл в футбол. Почему я должен тренировать?

А что, сейчас в футболе что-то изменилось? Мяч стал другой, ворота другие? Почему я считаю, что ничего не изменилось? А что изменилось? Тогда Анчелотти не должен работать, как вы считаете, что что-то в футболе изменилось. Анчелотти не должен, потому что он старый, Гвардиола не должен, потому что он старый, да?

С момента окончания моей карьеры, например, исчезла позиция «десятки»? Какая исчезла позиция, о чем вы говорите? Вот разница в чем: вы мне говорите не по-футбольному, я не могу это слушать. Ложная «девятка», пятая зона, седьмая зона, восьмая зона…

Ребят, в футболе как были правила одни и те же, они так и остались, ничего не поменялось. Человек как бежал за девять секунд – он не побежит за четыре секунды. Мяч как был такого размера, он так и есть, ворота такого же. Ничего не поменялось. Давай Гвардиолу завтра назначим в «Брентфорд». Он что, с ними чемпионом станет? Да никогда не станет», — сказал Мостовой в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».