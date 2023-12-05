Фёдор Чалов: у ЦСКА есть потенциал, чтобы бороться за чемпионство в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможности армейского клуба бороться за золотые медали РПЛ в сезоне-2023/2024.

«Этот сезон от прошлого отличается абсолютно всем. Некоторые футболисты ушли, другие пришли. Надо наигрывать связи. Костяк остался, но нужно улучшать игру. Уверен, что ЦСКА может добиться больших результатов, потому что потенциал у этой команды есть и для того, чтобы бороться за чемпионство в этом сезоне», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 25 матчей, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. В гонке бомбардиров РПЛ 25-летний нападающий занимает пятое место с восемью голами.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35 очков).

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Краснодаром». Встреча состоится 10 декабря, начало в 19:45 мск.