Чалов: не могу сказать, что доволен собой в этом сезоне, — всегда хочу большего

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не полностью доволен своей игрой в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По десятибалльной шкале он оценил свои выступления на шесть-семь баллов.

«В этой части сезона есть и позитивные моменты, и отрицательные. Не могу сказать, что доволен собой, потому что всегда хочу большего. Если оценивать себя по десятибалльной шкале, то поставлю шесть или семь», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года — 2023». Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов провёл 17 матчей в составе ЦСКА, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.